“İhracatımızı Tüm Ülkelere Yayarak Dünya Markası Olmayı Hedefliyoruz”

Türkiye’den temin ettiği yaklaşık bin 200 çeşit gıda ürününü, Avrupa’da toplam 18 ülkede 8 bin markette Avrupalı tüketicilerle buluşturan Çiloğlu Şirketler Grubu, Türkiye’den Avrupa dışında ürün gönderdiği ülke sayısını 50’ye çıkarmayı amaçlıyor. Çiloğlu’nun nihai hedefi ise dünyadaki tüm ülkelere ihracat gerçekleştirerek bir dünya markası olabilmek. Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu ve Genel Müdürü Harun Çiloğlu, gıda sektöründe verdikleri hizmetleri, pandemi döneminde uyguladıkları stratejileri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Çiloğlu Şirketler Grubu Genel Müdürü Harun Çiloğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu Worldfood Fuarı’nda Ekovitrin Haber Merkezi’nden Ali Karabaş’ın sorularını yanıtladı.

Şahin bey Çiloğlu Şirketler Grubu olarak pek çok ürünün altında imzanız var. İçecek sektöründe yeni markanız olan Düden’i piyasaya sürdünüz. Yeni markanızla ilgili olarak neler söylemek istersiniz?

Çiloğlu olarak Türkiye’nin mucizeleri için yola koyulduk. Bizim pek bir şey yapmamıza gerek yok çünkü Türkiye’de mucizelere sahibiz. Dünyadaki en iyi kaynaklar Türkiye’de mevcut. İncir, kayısı, fındık, Antepfıstığı gibi ürünlerimizin yanı sıra bir de baktık ki Türkiye’nin asıl su kaynakları çok güzel, gerçekten insanlara fayda sağlayan müthiş kaynaklara sahibiz. Avrupa’ya yetecek kadar zengin bir kaynağın olması çok önemliydi. Gördük ki bize artık tek şey düşüyor, o da doğru pazarlama. Şimdi yapacağımız, Türkiye’nin mucizesi olan bu ürünü doğru katma değerli bir ürün haline getirerek Avrupa’nın sofrasına sunabilmek. Hızlı ve çok güzel başladık, ürünler ilk olarak pazara girer girmez beğeni kazanmaya başladı. Çok iyi yol alacağımıza inanıyorum, ‘güzel günler bizi bekliyor’ diyorum.

“DÜDEN, TÜRKİYE’DE GÜZEL BİR IRMAK İSMİ”

Düden ismi nasıl ortaya çıktı, ismi siz mi buldunuz?

Tanıdıklarla görüşürken, içlerinden birisi böyle bir öneride bulundu. Düden, bizim güzel bir ırmağımızın ismi. Dünyada bir marka. Biz bu markayı benimsersek bizim pazarımız da dünya olduğuna göre Türkiye’mizi dünyaya anlatmış oluruz diye düşündük. Dolayısıyla hem turizme katkı sağlamış oluruz hem de kendimizi doğru anlatmış oluruz düşüncesiyle yola çıktık.

ŞAHİN ÇİLOĞLU: “Türkiye’nin mucizesi olan Düden adlı ürünümüzü, katma değerli bir ürün haline getirerek Avrupa’nın sofrasına sunabilmek hedefi ndeyiz. Hızlı ve çok güzel başladık, ürünler ilk olarak pazara girer girmez beğeni kazanmaya başladı. Çok iyi yol alacağımıza inanıyorum, ‘güzel günler bizi bekliyor’ diyorum.

“AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÇOK GÜÇLÜYÜZ”

Avrupa’da çok deneyimli bir şirketsiniz ve güçlü bir pazarlama ağınız var. Pazarlama ağınızdan ve ihracat kapasitenizden bahseder misiniz? Pandemi sonrasında pazarda nasıl bir talep mevcut?

Şu anda bizim özellikle güçlü olduğumuz bölge Avrupa Birliği ülkeleri. 18 ülkede ciddi dağıtım ağımız, pazarlama kanallarımız var. Bütün noktalarda varız, iyi bir müşteri sayımız var, talepler ise çok. Faaliyetlerimiz ona göre genişliyor. Türkiye’den ve dünyanın diğer ülkelerinden talepler artıyor. Türkiye’den Avrupa dışında ürün gönderdiğimiz ülke sayısını 50’ye yükseltmek yolunda ilerliyoruz, ondan sonra tabi ki hedefimiz dünyada var olan bütün ülkelere ihracat gerçekleştirmek. Çünkü bize ait bu ürünlerden daha kalitelisi ve güzeli yok, katma değerli bir ürün haline getirdik. O zaman artık yapılacak tek şey sadece fuarlara gidip, tanıtımımızı doğru yapmak ve siparişleri alarak lojistiğini gerçekleştirip pazarlara ulaştırmak. Türkiye’de son dönemde iklim değişikliğine bağlı sel ve yangın felaketleri yaşandı. Bu afetler gıdada ve tarımsal ekonomide bazı sıkıntılara sebep oldu. Gıda fiyatlarında enflasyona bağlı olarak bir yükseliş var.

Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Gıda sektöründe fiyat konusunda bir sıkıntı yaşanıyor mu?

Tabii bu afetler, hayat boyunca var olabilecek gelişmeler. Gıda işi yapıyorsanız tabiat şartlarıyla, kuraklıkla alakalı bir çok problem yaşayabiliyorsunuz. Zaman geliyor, gıdada tedarikte zorlanıyorsunuz, üretimde zorlanıyorsunuz, zaman geliyor satışta zorlanıyorsunuz ama şunu biliyoruz ki gıdada doğru ürün üretildiği sürece düşük ya da yüksek fiyat olsun fark etmez, bunu insanlar tüketecek. Biz o yolda ilerliyoruz. Yani bizim yollarımız taşlı, çakıllı ve yokuş olacak ama biz taşıyacağız bu ürünü. Çünkü bu ürüne insanoğlunun ihtiyacı var. Gerisi bizim için mazeret değil. Türk ihracatçısının başarısı her geçen gün artıyor. 200 milyar dolarlık ihracat rakamını aştı Türkiye.

Bu konuda neler söyleyeceksiniz? İhracatın artırılması konusunda neler yapılmalı?

Kendimize, ürünümüze ve mutfağımıza daha çok inanacağız ve kendimize güvenimiz daha da artacak. Daha sonra gerisi gelecek zaten. Biz cesaretli insanlarız. İhracatı artırma noktasında daha da cesaretli olmalıyız. Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşacağı noktasında hiçbir şüphem yok. Diyecek başka bir şey yok. Biz her zaman ‘Çiloğlu olsun afiyet olsun’ diyoruz.

ÇİLOĞLU ŞİRKETLER GRUBU GENEL MÜDÜRÜ HARUN ÇİLOĞLU: “YAKLAŞIK 1200 ÇEŞİT ÜRÜNE SAHİBİZ”

Harun Bey, Çiloğlu olarak Avrupa’ya Türk gıda ürünlerini ihraç eden önemli bir markasınız. Avrupa’da hangi ürünleri toplam kaç ülkeye dağıtıyorsunuz?

Almanya’daki merkezimiz Stuttgart bölgesinde yer alıyor. Avrupa genelinde merkezi sistemle hizmet veriyoruz. Avrupa’nın 18 ülkesinde 8 bin markete ürün dağıtıyoruz. Yaklaşık 150 kişilik bir satış ekibimiz var. Bu ekibimizle haftalık düzende noktalarımızı ziyaret ediyoruz. Türkiye’mizin güzel ve değerli ürünlerini Avrupa’ya sunuyoruz.

Marketlerde ağırlıklı olarak hangi ürünleriniz yer alıyor?

Bizim yaklaşık bin 200 çeşit ürünümüz var. Ortalama 15 ürün grubunda yer alıyoruz. Kuru gıda bölümünde et ve süt ürünleri hariç bütün ürün gruplarında varız. Burada Türkiye üzerinden ürün temsilci ekibimiz var. Türkiye genelinde ürün ve Ar-Ge araştırmaları yapılıyor, ürün üretiminden Avrupa’ya sunulana kadar bütün çeşitliliğimizin takibatını gerçekleştiriyorlar. Bizler de Avrupa’da satış ekibi olarak haftalık düzende bu ürünlerimizi takip edip en taze şekilde sofralara gelmesini sağlıyoruz.

Çiloğlu olarak pandemi döneminde hangi stratejileri uyguladınız, ne gibi tedbirleri aldınız? Ürün tedariki noktasında sıkıntı yaşadınız mı?

Çiloğlu ekibi olarak hiçbir zaman eve kapanmadık. Çünkü bizim bir sorumluluğumuz vardı. Marketlerdeki o tedirginliği aşmak için bizler tedarikçiler olarak her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirdik. Haftalık düzende satışlarımız ve ziyaretlerimiz devam etti. Bunu hijyen şartlarını da yerine getirerek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Başlangıçtan beri bu tedbirleri alarak hareket ettiğimiz için böylesine zor bir sürecin üstesinden geldik. Hizmetlerimize hiçbir zaman ara vermeden, tedarik zincirini bozmadan COVID-19 dönemini başarıyla atlattık.

Son olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

İhracat ağımızı her geçen zaman şekillendiriyoruz. Özellikle her fuarda yeni bir ülke ağımıza dahil ediliyor. Fakat buradaki vizyon çok farklı. Biz memleketimizin en güzel ürünlerini dünya genelinde sunabilme peşindeyiz. Türkiye olarak ürünlerimizin dünya markası olmasını hedefliyoruz. Ürünlerimizin en taze şekilde sofralara gelmesini sağlamak istiyoruz.