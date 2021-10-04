Dünya gıda devleri Worldfood İstanbul’da buluştu

ÖZEL DOSYA: ALİ KARABAŞ

Ziyaretçiler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gören ve 29 yıllık tarihinin en başarılı rakamlarına ulaşan WorldFood İstanbul, hem alan olarak metrekare bazında hem de 22 bin 800 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük başarıya imza attı. WorldFood İstanbul, bu yıl gıda sektöründe üretim, işletme ve tüketime dair tüm süreçleri, alanında uzman isimlerle masaya yatırırken, sektördeki en güncel bilgileri ve son teknolojileri paylaşıma açtı. WorldFood İstanbul özel dosyamızda Baktat, Suntat, Çiloğlu, Lolliboni ve Yayla Agro’nun haber çalışmalarına yer verdik.

ALİ KARABAŞ - Güvenli Tedarik Merkezi: Türkiye

Türkiye bu süreçte, gerek toprak ananın kendisine sunduğu zenginliğin, gerekse sahip olduğu üretim altyapısının avantajlarını yaşadı. Hem kendine yetti, hem de başka ülkelere yetişti.”