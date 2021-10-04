BİR FED AYINI DAHA GERİDE BIRAKTIK

2021 yılının artık son üç ayına girmis bulunmaktayız. Piyasalar için kritik bir ayıda geride bıraktık. Eylül ayında birçok merkez bankasının faiz kararları gündemdeydi. En önemlisi hiç kuskusuz Fed olarak takip edildi. Fed piyasaların beklentisi dogrultusunda politika faizinde bir degisiklige gitmezken, ekonomik projeksiyonlarda birtakım degisiklikler vardı. Hatırlanacak olursa, en son Haziran ayında projeksiyonlar yayınlanmıs ve yapılan revizyonlar “sahin” bir Fed olarak yorumlanmıstı. Eylül ayı toplantısındaki projeksiyonlarda

2021 yılı için GSYIH beklentisi asagı yönlü, enflasyon ve issizlik beklentileri de yukarı yönde revize edildi. Noktasal grafiklerde de, gelecek yıl için faiz artısı beklentisinde komite içinde artıs dikkat çekici. Tahvil alım programı içinse baslangıç belli degil ama 2022 ortasına kadar programın sonlanacagı ifade edildi. Bu dogrultuda piyasa artık kasım veya aralık aylarında tapering konusuna daha sıcak bakıyor. Her ne kadar mesajlar belli olsa bile hala bir risk var. Salgın devam ediyor, diger tarafta Çin’de Evergrande krizi gündemde. Dolayısıyla piyasalarda olası senaryoları bozacak bir durum olusmaz ve Fed’in elini zorlamazsa bu beklentiler gerçeklesme yolunda ilerler.

KRİTİK AYLARDAYIZ

Ancak belirttigim risklerle ilgili küresel anlamda ekonomilerin toparlanma hızında azalma, borsalarda satıslar vs. karsımıza çıkması biraz isleri sekteye ugratabilir. Bu nedenle kritik aylarda oldugumuzu düsünüyorum. Yine de o kadar pessimist degilim ve piyasanın beklentisi dogrultusunda Fed’in adımlar atacagını düsünüyorum. Fed sonrası küresel borsalarda bir rahatlama, dolarda çok güçlü tepkilerin bulunmaması ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin görünüm, ani hareketlerin önüne geçmis oldu. Özellikle Fed öncesi

piyasada Evergrande nedeniyle çok ciddi satıslarla karsılasıldı. Sonrasında Çin’den gelen mesajlar piyasaya likidite vermeleri biraz fiyatların toparlanmasını sagladı. Yine de ekim ayında Evergrande konusu gündemde olacaktır ve verilecek mesajlar yakından izlenecektir. Fed’in ekim ayında toplantısı bulunmuyor. Kasım ayındaki toplantısına kadar eylül ayı enflasyon ve istihdam verilerini görmüs olacak. Her zaman oldugu gibi hem bu veriler hem de bu ay içerisinde Fed üyelerinden gelecek açıklamalar, kasım veya aralık

aylarına dair beklentilerin sekillenmesini daha da kolaylastırabilir. ABD borsalarında yine hareketli bir ay olacak gibi gözüküyor. Endekslerde hala bir satıs ihtimali var. Bir düzeltme olabilir. Geçtigimiz haftalarda özellikle S&P 500 endeksinde yeni zirveler test edilmisti. Ancak sonrasında devamı gelemedi. Piyasa biraz rahatlamaya basladı ancak salgın kaynaklı endiseler zaman zaman satısları tetikleyebiliyor. Ekim ayı içinde bu açıdan dikkatli olunmalı diye düsünüyorum.

ALTINDA KISA VADELİ DÜŞÜŞLER OLABİLİR

Küresel emtia fiyatlarında bir zayıflama var. Ons altın güçlenemiyor. Yılın kalanı içinde altında kısa vadeli düsüslerin olusabilecegini bekliyorum. Fed ne kadar sahinlesirse altında da yukarı yönlü tepkiler bir o kadar zorlasır. Teknik seviye verecek olursam, ons altında 1835$ yukarıda izledigim bir direnç noktası olarak görülüyor. Bu direnç noktası asılamadıgı sürece altındaki yükselisin zor olabilecegi kanaatindeyim. Ne zaman 1835$ direnci asılır bu durumda altında 1860$ direncine dogru bir hedef görebiliriz. Buna karsın en son yazıyı kaleme aldıgım zaman 1740$ seviyesinden destek bulmustu. Bir süredir ifade ettigim 1750-1760$ bandının altına dogru sınırlı bir hareket görüldü. Bu alanın altında günlük kapanısların baslaması durumunda satısların daha da hızlanmasını bekleyebiliriz. O zaman altın için yeniden 1700$ altını konusmak mümkün olur. Bu nedenle ekim ayında 1750-1760$ destek alanını ons altın açısından takip ediyor olacagız.

PETROL FİYATLARI

Son olarak, petrol fiyatlarına deginmek istiyorum. Pandemi basından bu yana petrolde de ciddi hareketler görüldü. 2021 yılı asıların bulunması, salgınla mücadelede bir yol alınması, OPEC grubunun bu süreçte her ay toplanarak petrol piyasasını dengede tutmaya çalısması fiyatlarında kademeli bir sekilde toparlanmasını saglıyor. Zaman zaman kasırga etkileri sınırlı yükselislere neden olsa kalıcı bir durum degil. En son Goldman Sachs raporlarında, Brent petrol için 80$ beklentisini korudugunu ifade ediyordu. Kısın çok soguk

geçmesi durumunda 90$ seviyesinin bile görülebilecegine degindi. Bir tarafta her ne kadar salgın devam etse bile ülkeler 2020 yılı gibi bir süreç yasamamak adına çabalıyor. Yeni tedbirler alınmak zorunda

baska türlü önlenemez. En azından yeni tedbirlerde geçtigimiz yılki gibi sert

kurallar yok. Seyahat yasakları özellikle asılanmayanlar için biraz zor ancak asılama ne kadar artar ve yaygınlasırsa en azından seyahat konusunda da bir o kadar rahatlanır. Bunlarda petrol fiyatlarını desteklemeye devam eder. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bir süredir petrol talebinin toparlanacagını dolayısıyla fiyatlarında benzer dogrultuda ilerleyeceginin altını çizmeye devam ediyorlar. Teknik olarak, 75$ üzerinde kalmaya devam etmesi yükselisini sürdürmesi açısından izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 70$ biraz daha önemli ve psikolojik bir nokta. Bu noktanın altında zaman zaman seyirlerolusabiliyor ancak çok güçlü olmadıkça etkisinin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Ekim ayı içinde petrol fiyatlarında dalgalanmalar görülebilir. Ancak salgın kaynaklıciddi bir panik havası olusmadıkça

petroldeki iyimser seyrin korunmasını bu ay içinde bekledigimi belirtmek isterim. Herkese saglıklı bir ay dilerim…