Bilal Koçak yazdı: DEİK ve İş Konseyleri

İşte Bilal Koçak'ın yazısı:

Türk özel sektörünün ticari diplomasideki şemsiye kuruluşu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ihracatımızın artırılmasında önemli bir rol oynuyor. DEİK, Türk iş insanına bugüne kadar Kuzey Afrika’dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlar’dan Sahra Altı Afrika’ya, Latin Amerika’dan Güney Asya’ya kadar ticarette pek çok yeni kapının açılmasını sağladı.

1985 yılında kurulan DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurtiçi ve yurtdışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye’nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş bir kurum.

DEİK bünyesinde yer alan 147 iş konseyinin başkanlık görevini gönüllü olarak üstlenen iş insanlarımız, “İhracatın Akıncı Beyleri” olarak fedakarca görev yapıyorlar. Bu konseylerden biri olan DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi, 1997 tarihinden itibaren faaliyetlerini devam ettiriyor. İş Konseyi Kuruluş Anlaşması dönemin T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in resmi ziyareti vesilesiyle 4 Nisan 1997 tarihinde Ljubljana’da imzalandı. İş Konseyi’nin muhatap kuruluşu Slovenya Sanayi ve Ticaret Odası ile verimli bir işbirliği tesis edildi.

Eski Yugoslavya ülkeleri arasında yüksek refah seviyesi, gelişmiş sanayi ve ulaşım altyapısı, yüksek standartta iletişim hizmetleri, yetişmiş işgücü, Orta Avrupa bölgesinin denize erişim noktasında yer alması nedeniyle Slovenya, ekonomik işbirliği açısından küçük ama önemli bir ortak. Sloven firmaların eski Yugoslavya pazarında güçlü iş bağlantıları bulunuyor. Sloven firmaların bölge pazarlarındaki etkinlikleri de göz önüne alındığında Slovenya, Türk iş dünyası için önemli fırsatları barındırıyor.

VİZYONER GİRİŞİMCİ

DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi’nde Türk tarafının başkanlık görevini yürüten Fatih Canpolat ile arkadaşımız Ali Karabaş özel bir röportaj gerçekleştirdi. Ekim sayımızın kapak konusu yaptığımız bu özel röportajda Fatih Canpolat’ın; “Ticari diplomasi misyonuyla ülkemizin ihracatına katkı sağlamayı sürdürüyoruz” sözlerinin altını çizmek gerekiyor. Fatih Canpolat, aynı zamanda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tekstil Komitesi Başkanlığı görevlerini de üstlenen başarılı bir girişimci. Sahibi olduğu tekstil firması çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye, Fatih Canpolat gibi vizyoner ve girişimci ruha sahip iş insanlarımız sayesinde küresel ekonomide daha da güçlenerek yoluna devam edecek, buna inanıyoruz.

KONYA’DAN 70 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN BİR DÜNYA MARKASI

Konya merkezli bir firma olan Ömer Atiker Holding AŞ, LPG dönüşüm sistemlerinden elektrik kaynak makinalarına, horeca ekipmanlarından yazılım ve inşaata kadar pek çok sektörde hizmetlerine devam ediyor. Ömer Atiker Holding AŞ bünyesindeki şirketler, dünyanın 70 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Ömer Atiker Holding AŞ COO’su Meral Güner ile gerçekleştirdiğimiz özel röportaj, Ekim sayımızda yer alıyor.

“KATILIM BANKACILIĞI YÜZDE 15 BÜYÜDÜ”

Ekim sayımızda diğer bir önemli röportajı ise Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz ile gerçekleştirdik. Ekovitrin’e konuşan Osman Akyüz, “Katılım finans kurumları açısından 2021 yılının 2. çeyreği başarılı geçerken, büyüme açısından sektörün üzerinde bir performans sergilendi. Katılım bankacılığının toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 15 büyürken, kredilerde yüzde 17, katılım fonlarında ise yüzde 16 artış meydana geldi” dedi.

TALSAD, 50. YILINI KUTLUYOR

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD), alüminyum sektörümüzün tüm iş kollarına yayılmış, ülkemize her yıl 3.0 milyar doların üzerinde ihracat girdisi sağlayan üyeleri ile birlikte Türkiye alüminyum sektörünü yurtiçi ve yurtdışında temsil eden, önemli bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarına devam ediyor. TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Ekovitrin Dergisi’nin Ekim sayısı için Ekovitrin için özel bir analiz kaleme aldı.

WORLDFOOD İSTANBUL’A BÜYÜK İLGİ

WorldFood İstanbul, 29 yıllık tarihinin en başarılı rakamlarına ulaştı. Fuar, hem alan olarak metrekare bazında hem de 22 bin 800 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük başarıya imza attı. Derginiz Ekovitrin, hazırladığı WorldFood Özel Dosyası’nda fuara katılan firmalarla özel röportajlar gerçekleştirdi. Fuara ait haberleri dosyamızda okuyabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle.