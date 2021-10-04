“Başarının sırrı çok istemek, sevmek ve çalışmak”

1993 yılında ilk şirketini kuran, günümüze kadar şirketlerinde istihdam sayısını 700’e yükselten Ali Yıldırır, tamamen doğal malzeme kullanılarak ürettiği ürünleri, dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyor. Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen ürünler yapay renklendirici ve tatlandırıcı içermiyor. Lolliboni AŞ ve Grande Gloria Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırır, başarısının sırrını, Lolliboni ve Grande Gloria olarak üretim ve ihracat hamlesini ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Ali bey, Lolliboni markasında çok güzel ürünler var, oyuncakla şekeri birleştiriyorsunuz. Biraz ürünlerinizden bahseder misiniz?

Sizlerin de bildiğiniz gibi zor bir pandemi döneminden geçiyoruz. Şu anda işlerimiz açılma sürecine girdi. Bu ara talepler çok yoğun. Biz bu kadar beklemiyorduk. Şu anda çok mutluyuz. İnsanlar bir buçuk yıldan beri evden dışarı çıkamadılar ve bundan çok etkilendiler. Çocuklara hitap eden şekerli oyuncaklarımız ve oyuncak grubumuz ile iddialıyız. Çocuklara bu ürünleri sunduğumuz için de çok mutluyuz.

“ÜRÜNLERİMİZDE HER ŞEY DOĞAL”

Ürün gamınızda ne tür ürünler mevcut? Ürünlerin özellikleri nelerdir?

Lolliboni markasıyla sağlığa zararlı olmayan, çocuklarımıza faydalı olan hatta içerisinde yapay renklendirici ve tatlandırıcı içermeyen ürünleri kullanıma sunuyoruz. Ürünlerimizde her şey doğal. Onun için çok gayret ve dikkat ediyoruz. Lisanslı ürünlerimiz olan PJ Masks, Hello Kitty ve Kukuli ile çocuklara güzel ürünler sunuyoruz. Ayrıca kendi üretimimiz olan Lolliboni Unicorn var. Artık kendi ürünlerimizde de lisanslı olarak hizmet vermeye başlayacağız.

“DÜNYADAN ÖRNEKLER TOPLAYI AR-GE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Ürünlerinizde hakikaten Ar-Ge çalışmasının olduğunu görüyoruz. Oyuncak ile şekeri bu kadar farklı üründe birleştirmeyi nasıl başarıyorsunuz?

Tabii bununla ilgilenen personelimiz var, burada kendi adıma onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi gayret gösteriyorlar, çok dikkat ediyorlar, çocuklarımıza zararlı olmasın onlara faydalı olsun diye ürünler yapıyoruz. Tüm ekip dünyadan veriler topluyor. Örnekler toplayarak, kendi çocuklarımızla hatta kendi torunlarımızla Ar-Ge çalışması yapıyoruz.

Lolliboni olarak kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz?

İhracattan gayet memnunuz. Avrupa’nın her yerinde varız. Gerek Türkiye’de gerekse Romanya’da ürettiğimiz ürünler tüm dünyaya yayılmaya başladı. Son olarak Amerika’dan siparişimizi aldık. Türkiye’den 25 ülkeye, Romanya’dan da 52 ülkeye ihracatımız var.

“ROMANYA’DA 1. SIRADAYIZ”

Romanya’dan Avrupa ve dünyaya yayılan bir başka şirketler grubunuz ise Grande Gloria. Hijyen konusunda önemli bir mesafe kaydettiniz, temizlik ürünleri üretiyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

Şimdi Romanya’dayız. 28 yıl önce 1993 yılında ilk şirketimizi kurduk. Şirketlerimizde 700 personel görev yapıyor. Bunun yanı sıra Almanya’da kendi yerlerimiz var, buradan da 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz hijyen grubu pandemi döneminde oldukça ilgi gördü. Şu anda Romanya’da 1. sıradayız. Ürünlerimiz Amerika, Japonya ve tüm Avrupa’da lisanslı olarak tüketicilerle buluşuyor. Hatta Çin’de de şu anda tescilli bir markayız.

ALİ YILDIRIR: “İhracattan gayet memnunuz. Avrupa’nın her yerinde varız. Gerek Türkiye’de gerekse Romanya’da ürettiğimiz ürünler tüm dünyaya yayılmaya başladı. Son olarak ABD’den sipariş aldık. Türkiye’den 25 ülkeye, Romanya’dan da 52 ülkeye ihracatımız var.”

“HYGIENIUM ADLI ÜRÜNÜMÜZ VİRÜSE KARŞI KORUYOR”

Temizlik ve hijyenik ürün grubunuzdan da bahseder misiniz? Hangi ürünler var? Üretim size mi ait?

Hygienium adlı dezenfektan ürünümüzün, pandemi döneminde insanlara çok faydası oldu. Herkesi mikroplardan ve virüslerden korudu. Virüse karşı etkili bir ürünümüz. Hygenium ile Romanya’da şu anda 1. sıradayız. Bunun haricinde yeni ürün olarak yüzde 88 alkol içeren, hastanelerde ve ameliyat salonlarında kullanılabilecek ürünlerimiz çıkacak. 7 ayrı üretimimiz var, ambalajından içerisindeki ürüne kadar kendimiz üretiyoruz. Dezenfektan ürünler, kozmetik ürünleri, ıslak mendiller, kağıt havlular ürünlerimiz arasında yer alıyor. Bu ürünler Romanya’dan Avrupa’nın hatta dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Gün geçtikçe de büyüyoruz. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri ile çalışmalarımız var, ABD’ye yeni ürün göndermeye başladık. Bir de Arap ülkelerine ürünlerimiz gidiyor.

“PERSONELİMİZ PANDEMİDE BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞTI”

Özellikle pandemi sürecinde Avrupa’da dezenfektan konusunda bir sıkıntı olduğunu gördük. Siz o dönemde taleplere yetişebildiniz mi?

Taleplere yetişmemiz çok zordu. Özellikle Romanya’da ve Türkiye’de çalışan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum, hepsi birer kahramandı bizler ve insanlık için. Yılmadılar, korkmadılar, hepsi çalıştılar. Personelimizin hiç bir tanesi pandemiden dolayı ben eve gideyim, bundan sonra çalışmayayım demedi. Hepsi büyük bir özveriyle çalıştı.

“BAŞARININ SIRRI ÇOK İSTEMEK, SEVMEK VE ÇALIŞMAK”

Yıllarını sanayiye veren birsi olarak genç girişimcilere önerileriniz nelerdir?

Bence başarının en büyük sırrı çok istemek, çok sevmek ve çok çalışmak. Çok severseniz, isterseniz, çalışmak size hiç yorucu gelmiyor. Ben bugün 58 yaşındayım, üç erkek evladı ve 2 torunu olan bir insanım. Fakat inanın hiçbir şekilde yorulmuyorum. Belki de bundan 20 yıl öncesinden daha fazla enerjim var.

“DÜNYADA KENDİMİZİ İSPATLAMAK HEDEFİNDEYİZ”

Gerek Grande Gloria gerekse Lolliboni olarak hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Artık dünyada kendimizi ispatlamak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız ve yoğun uğraşlarımız bunun için. Dünyada var olmak, dünyada insanlığa faydalı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlığa nasıl daha fazla faydamız olur hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz