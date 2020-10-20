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'Yerli üretimle tüm dünyaya ihracat yapmayı hedefliyoruz'

Lolliboni AŞ, Almanya, Hollanda ve Romanya’da bulunan kendi depoları ile birçok ülkeye hizmet vermenin yanı sıra; Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan başta olmak üzere 58 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Oyuncaklı Şeker kategorisinde Türkiye’de başarı kazanan Lolliboni, marka bilinirliğini yurtdışında da sağlamayı amaçlıyor. Lolliboni AŞ Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel, Lolliboni markasıyla ulaştıkları başarıyı ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Ekim 2020 20.10.2020, 14:46 20.10.2020, 14:55
2013
'Yerli üretimle tüm dünyaya ihracat yapmayı hedefliyoruz'

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#Yiğit Emre Yüksel #Lolliboni
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