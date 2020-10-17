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'Yeni ekonomi programı bir yol haritası niteliğinde'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Sorunların doğru bir şekilde tespit edildiğini ve gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğunu gördüğümüz 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı, ülkemizi 2023’e hazırlayacak bir yol haritası niteliğinde” dedi.

Ekim 2020 17.10.2020, 13:35
2003
'Yeni ekonomi programı bir yol haritası niteliğinde'

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