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'Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız'
Gürallar Cam Ambalaj (GCA) Genel Müdürü Abdullah Gayret, “Kaliteli üretimin beraberinde getirdiği büyümeyle birlikte önümüzdeki yıl başında faaliyete geçirmeyi planladığımız yeni fırın yatırımımız ile üretim kapasitemizi iki katına çıkarmayı planlıyoruz” dedi.
Ekim 2020 19.10.2020, 12:10
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