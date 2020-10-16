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'Türkiye'de medikal estetik sektörünün lideriyiz'
Mormed Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Dağar, “Türkiye’de medikal estetik sektörünün lideri olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mormed olarak ürettiğimiz ürünleri ve markalarımızı tüm dünyaya, temsilciliklerimiz vasıtasıyla satarak bu ülkeye olan manevi borcumuzu ödüyoruz” dedi.
Ekim 2020 16.10.2020, 12:32
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