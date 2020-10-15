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Tarabya İngiliz Okulları Yeniköy Kampüsü Tarihi Binası AB Europa Nostra Ödülüne layık görüldü
Avrupa’nın önde gelen kültürel miras ağı olan Europa Nostra, her yıl Avrupa Birliği’nin Yaratıcı Avrupa Programı’nda yer almayan Avrupa ülkelerindeki öne çıkan başarılı çalışmalara ödül veriyor. 1871 yılında mimar Konstantinos Dimadis tarafından inşa edilen Yeniköy İlkokulu, 1980 yılında kendi kaderine terk edilmiş ve sonuç olarak bu tarihi binada büyük tahripler meydana gelmişti. Aynı bina Tarabya İngiliz Okulları tarafından 2015 yılında kiralandı ve alanında uzman mimarlar ve restorasyon ekiplerince usulüne en uygun şekilde restore edildi.
Ekim 2020 15.10.2020, 17:32
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