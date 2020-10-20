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Sincan Belediyesi’nden koronavirüs denetimi
Türkiye genelinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla kapsamlı bir koronavirüs denetimi daha gerçekleştirildi. Sincan’da ekipler tam kadro sahadaydı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar kapsamlı şekilde denetlendi. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da denetime katıldı.
Ekim 2020 20.10.2020, 13:02
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|4
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