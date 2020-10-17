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'Retina ile ilgili sorunları başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz'
Bulanık görme, eğri görme, çarpık görme, görüntüde oluşan siyah noktalar ve ışık parlamaları retinada oluşan bir rahatsızlığın en yaygın belirtileri. Dünyagöz Hastanesi’nde gerçekleştirdiği detaylı tetkik ve testlerle retina ile ilgili sorunları başarılı bir şekilde tedavi eden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Tuygun Alkın ile retina muayenesinin nasıl gerçekleştiğini ve retinada oluşan hastalıkların nasıl belirti verdiğini konuştuk.
Ekim 2020 17.10.2020, 13:26
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