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Pandemi sürecinde örnek restoran işletmecisi: Ahmet Can
Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle gastronomi sektöründe hizmet veren Ahmet Can, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bulunan Mevlana Restoran’ın işletmeciliğini yapıyor. Mevlana Restoran’a özellikle bölgede yaşayan Almanlar severek gidiyor. Ahmet Can, özellikle pandemi sürecinde aldığı tedbirlerle herkesin takdirini kazandı.
Ekim 2020 17.10.2020, 12:18
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