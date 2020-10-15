Lojistik dosyasında bu ay: FORWARDER TAŞIMACILIĞI

HAZIRLAYAN: HARUN REŞİT TIĞLI

Lojistik sektöründe kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri minimize eden forwarder taşımacılığı, olumsuz durumlara karşı daha hızlı ve daha etkili çözümler üretme noktasında önemli avantajlar sağlıyor. ‘Taşıma işleri organizatörü’ anlamına gelen freight forwarder’lar, müşteriler dına taşıma işlemini gerçekleştiriyor ve taşıyıcı ile arasında aracılık ediyor ve bunun karşılığında belirli bir komisyon alıyor. Ekim sayımızda forwarder taşımacılığı konusunda uzman görüşlerine, firmalardan haberlere yer veriyoruz.

Lojistik dosyasının detayları Ekovitrin Ekim sayısında!

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