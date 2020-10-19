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Konya Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere tablet müjdesi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi verdi. Başkan Altay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tespit ettikleri yaklaşık 10 bin öğrenciye tabletlerini en kısa zamanda göndereceklerini duyurdu.
Ekim 2020 19.10.2020, 17:53
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