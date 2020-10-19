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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a Ahilik Hizmet Ödülü

Esnaf ve sanatkârları destekleme amacıyla kurulan ve pandemi sürecinde geliştirdiği ürünlerle esnafın nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Halkbank, Ahilik Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu. Kırşehir'de düzenlenen 33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında, Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN tarafından Ahilik Hizmet Ödülü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a verildi.

Ekim 2020 19.10.2020, 11:38
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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a Ahilik Hizmet Ödülü

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