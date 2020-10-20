Gelecek dönemde ihtiyaca göre yeni metrobüs hatları açabiliriz

SÖYLEŞİ · Harun Reşit TIĞLI

Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 3. kenti olan İztanbul’da İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 3 bin 250 adet otobüsle İstanbullulara ulaşım hizmeti veriyor. İETT’nin filosundaki araçların tümü akıllı sistemlerle donatılmış durumda. Her araçta yangın sensörleri, rölanti takip cihazı gibi pek çok cihaz bulunuyor. Pandemi döneminde de araçlarda koronavirüse karşı her türlü tedbir alındı.

Alper Bey öncelikle İETT Genel Müdürlüğü göreviniz hayırlı olsun. Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? İETT Genel Müdürlüğü’ne getirilmeden önce neler yaptınız? Kariyer basamaklarındaki yolculuğunuzdan bahseder misiniz?

Lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat ühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimimi ise aynı zamanda araştırma görevlisi olduğum Boğaziçi Üniversitesi’nde Ulaşım Mühendisliği alanında ve “Akıllı Ulaşım Sistemleri” konusunda tamamladım. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde MBA İşletme yüksek lisans eğitimi aldım. İş hayatım 999 yılında Omsan Lojistik’le başladı. Sonra 2002-2005 yılları arasında Arkas Lojistik ve Aras Kargo firmalarında çeşitli görevlerde bulundum. Daha sonra 2005-2019 yılları arasında Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında Genel Müdür olarak görev yaptım.

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