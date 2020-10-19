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'Geleceğin üretim modeli cobot teknolojisi olacak'

Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, 2022 yılında yaklaşık 235 bin cobotun üretimin başında olacağını söyleyerek, “Geleceğin üretim modeli cobot teknolojisi olacak” şeklinde konuştu.

Ekim 2020 19.10.2020, 11:24 19.10.2020, 11:35
2003
'Geleceğin üretim modeli cobot teknolojisi olacak'

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#COBOT #Universal Robots #Kandan Özgür Gök
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