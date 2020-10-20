banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme
Şeffaf maskeye rekor talep
Şeffaf maskeye rekor talep
Polis dezenfektan sordu ama...
Polis dezenfektan sordu ama...

'Folyo üretiminde Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden biriyiz'

Kibar Holding çatısı altında 1988 yılında kurulan Assan Alüminyum, Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu konumunda yer alıyor. Satışlarının yüzde 80’ini dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihraç eden Assan Alüminyum, dünya alüminyum sektörünün en önemli aktörlerinden birisi. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, alüminyum sektöründe ulaştıkları büyüklüğü ve verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Ekim 2020 20.10.2020, 14:41 20.10.2020, 14:55
2006
'Folyo üretiminde Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden biriyiz'

Ücretsiz olarak okumak için TIKLAYINIZ...

#Göksal Güngör #Alüminyum #Assan #Kibar Holding
Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3