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Ekonominin 3 yıllık yol haritası

BERAT ALBAYRAK: “İhracatımız, 2020 Haziran-Ağustos döneminde salgının etkilerinin derinden hissedildiği 2020 Mart-Mayıs dönemine kıyasla yüzde 27’ye yakın oranla artış kaydetti. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemde 15 puanın üzerinde artarak yüzde 90’a ulaştı ve uzun dönemli ortalamaların oldukça üzerine çıktı.”

Ekim 2020 15.10.2020, 15:26
2002
Ekonominin 3 yıllık yol haritası

Bu haber Ekovitrin Ekim sayısında!

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