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Çözüm Tasarruf, 36. şubesini Bolu’da açtı

“Yeni nesil finans” mottosuyla tasarruf finans sektörüne hızlı bir giriş yapan Çözüm Tasarruf, bireylerden işletmelere kadar finansal geleceğini bugünden planlamak isteyen herkesin farklı ihtiyaçlarına göre şekillenebilen çözümleriyle dikkat çekiyor. 36. şubesini Bolu’da açan Çözüm Tasarruf, bu yapısıyla gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) 14 milyar 300 milyon TL olan Bolu ekonomisine de katkı sağlayacak.

Ekim 2020 20.10.2020, 15:13
2004
Çözüm Tasarruf, 36. şubesini Bolu’da açtı

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