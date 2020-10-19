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Çalık Enerji, Senegal’de santral yapacak

Senegal’in en büyük ve ilk kombine çevrim santrali olacak Cap des Biches Kombine Çevrim Santrali’nin anahtar teslim ihalesini kazanan Çalık Enerji, bu önemli projenin mühendislik, tedarik ve inşaat yüklenicisi oldu.

Ekim 2020 19.10.2020, 12:37
2003
Çalık Enerji, Senegal’de santral yapacak

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