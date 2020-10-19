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Besafe maskeleri; virüsten korunmak için en güvenilir tercih

Güney Biomedical, aylık olarak 6 milyon adetlik maske üretim kapasitesiyle medikal tekstil sektörü içerisindeki adını sıkça duyuruyor. Firma, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki hâkimiyetini başarıyla sürdürüyor.

Ekim 2020 19.10.2020, 14:13
2003
Besafe maskeleri; virüsten korunmak için en güvenilir tercih

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