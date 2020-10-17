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Avrupa'nın tercihi Merinos Halı
Medipa Genel Müdürü Çağlar Kepekçi, Almanya’da satılan her 10 halıdan 3’ünün Merinos firması üretimi olduğunu söyleyerek, “Merinos olarak Almanya’daki faaliyetlerimizi Köln civarında 40 bin metrekare alan üzerinde kurulu Medipa Handels GmbH firmasıyla yürütüyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz el emeği, göz nuru halılarımızı Avrupa pazarına satıyoruz. Almanya’dan sonra Avrupa’da da tercih edilen halı markası olduk” dedi.
Ekim 2020 17.10.2020, 11:23
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Başarılarının daim olmasını diliyorum.