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Avrupa'nın tercihi Merinos Halı

Medipa Genel Müdürü Çağlar Kepekçi, Almanya’da satılan her 10 halıdan 3’ünün Merinos firması üretimi olduğunu söyleyerek, “Merinos olarak Almanya’daki faaliyetlerimizi Köln civarında 40 bin metrekare alan üzerinde kurulu Medipa Handels GmbH firmasıyla yürütüyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz el emeği, göz nuru halılarımızı Avrupa pazarına satıyoruz. Almanya’dan sonra Avrupa’da da tercih edilen halı markası olduk” dedi.

Ekim 2020 17.10.2020, 11:23
2038
Avrupa'nın tercihi Merinos Halı

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Yorumlar (1)
Maaruf Ataoğlu 19 dakika önce
Tebrikler Bram,
Başarılarının daim olmasını diliyorum.
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
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26°
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