'149 ülke ile diplomatik ilişkiler kuruyoruz'

Halk Maslahatı Konseyi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un başkanlığında gerçekleştirildi. Türkmenistan’ın Bağımsızlığı’nın 29. yıldönümü arefesinde yapılan Halk Maslahatı Konseyi’nde ülkenin ekonomik başarılarına değinen Türkmen Lider, Türkmenistan’ın 149 ülke ile diplomatik ilişkiler kurduğunu, yaklaşık 50 uluslararası örgütün üyesi olduğunu ve 150’den fazla uluslararası sözleşme, anlaşma ve çok taraflı belgeye taraf olduğunu kaydetti.

Bu haber Ekovitrin Ekim sayısında!

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