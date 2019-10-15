Tüm yönleriyle "Forwarder Taşımacılığı"...

- Atilla Yıldıztekin yazdı: "FORWARDERLARIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ": "Geçmişte var olmayan bir iş kolu olarak forwarderlık ekonominin büyümesi, üretimin ve tüketimin artması, ihracatın farklı ülkelere yayılması, dünya ticaretinin gelişmesi ve ithalatın çeşitlenmesi ile ortaya çıkmış bir sektör."
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Transorient Yönetici Ortağı Nil Tunaşar: “DÜNYANIN HER NOKTASINA TAŞIMACILIK YAPIYORUZ”
“Transorient olarak sahip olduğumuz lojistik ağlar sayesinde, dünyanın tüm noktalarına erişim sağlayabiliyoruz ve kapıdan kapıya tüm taşıma modlarında hizmet verebiliyoruz."
- Lojistik Danışmanı GÜLŞEN YEŞİLDAĞ YELKENKAYA yazdı: "FORWARDER’LAR VE LOJİSTİK KÖYLER": "Lojistik, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de lojistik köyler ve lojistik merkezlerle gelişecek. Özellikle uluslararası ticarette forwarder’lar bu köy ve merkezlerde yerlerini almalı ve sektörün gelişmesinden pay sahibi olmalı."
- CEM KUMUK yazdı: "FORWARDER KİME DENİR VE NE YAPAR?": "Forwarder ya da doğru söylenişiyle ‘Freight Forwarder’ kelime anlamı itibariyle ‘Yük Taşımacılığı Organizatörü’ demektir ve doğal olarak ana misyonu da taşımanın modu ve coğrafi özellikleri ile sınırlı olmaksızın, her türlü taşıma işini organize eden kişi demektir. "
- BORUSAN LOJİSTİK ETA, AVRUPA’NIN 3’ÜNCÜ BÜYÜK PLATFORMU Türkiye’nin ilk ve tek Dijital Lojistik Platformu ‘Borusan Lojistik eTA’, 2019 yılının ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa’nın 3. büyük lojistik platformu haline geldi.
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ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli: “MÜŞTERİLERİMİZE ETKİN FORWARDING HİZMETİ SUNUYORUZ”: ALC Lojistik ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli, “Çok köklü bir deneyime sahip olmamızın sağladığı geniş ve güvenli paydaşlarla müşterilerimize etkin bir forwarding hizmeti sunuyoruz” dedi.
- RÜZGAR TÜRBİN TAŞIMACILIĞI VE KURULUMUNUN ÖNCÜ ŞİRKETİ HAREKET, TECRÜBESİNİ UKRAYNA'YA TAŞIYOR: Teknolojisi, uzman kadrosu ve üstün hizmet standartlarıyla sektörün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, global bir marka olma vizyonu çerçevesinde uluslararası ofislerine Ukrayna’yı da ekledi.
- Ekol Lojistik Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çetin: “ERKEK EGEMEN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ROL MODEL OLUYORUZ”: Ekol Lojistik Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çetin, “Ekol Lojistik, erkek egemen lojistik sektöründe elini taşın altına koyuyor. Erkek egemen bir sektörde; lojistikçilere, nakliyecilere rol model olmak için yola çıktık. Aslında biz ‘kadıncılık’, ‘erkekçilik’ yapmıyoruz. Birey olmaktan bahsediyoruz” dedi.
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Lojistik Dosyası-1
Atilla YILDIZTEKİN, Emre ELDENER, Transorient, Gülşen YEŞİLDAĞ YELKENKAYA
Cem KUMUK, Borusan Lojistik ETA, ALC Lojistik, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği ve Ekol Lojistik