Tüm yönleriyle "Forwarder Taşımacılığı"...

CEM KUMUK yazdı: " FORWARDER KİME DENİR VE NE YAPAR?": " Forwarder ya da doğru söylenişiyle ‘Freight Forwarder’ kelime anlamı itibariyle ‘Yük Taşımacılığı Organizatörü’ demektir ve doğal olarak ana misyonu da taşımanın modu ve coğrafi özellikleri ile sınırlı olmaksızın, her türlü taşıma işini organize eden kişi demektir. "