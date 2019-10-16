Rönesans Holding'den petrokimya atağı!

Rönesans Holding, ana faaliyet alanı olan müteahhitlik sektörünün yanı sıra 2013'ten bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü yepyeni bir sektöre adım atıyor. Endüstriyel yatırım alanında uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanan Rönesans'ın uluslararası güçlü ortaklarla 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçireceği Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye’de özel sektörün tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük sıfırdan sanayi yatırımlarından biri olacak. Ceyhan Petrokimya ve Endüstri Bölgesi'nde 2020 sonunda inşaatına başlanacak tesis, son yıllarda bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en önemli endüstriyel yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi 2023'te tamamlandığında Türkiye'nin cari açığını 250 milyon dolar azaltacak.

Projenin uluslararası resmi ortaklık ve lisans anlaşmaları için imzalar atıldı. Projenin ana ortakları arasında Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ve dünyanın lider mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) şirketlerinden Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak.

26 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen resmi ortaklık imza törenine T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji Bakanı Mohamed

Arkab, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Sonatrach CEO’su Rachid Hachichi, GS Grup CFO’su Tae-jin Kim, UOP EAFSU Genel Müdürü Nigel Orchard ve Lyondellbasell Lisanslama Direktör Yardımcısı Maurizio Bacci katıldı.

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Ülke olarak enerjinin her alanında önemli hamleler gerçekleştirmeye ve yerli kaynak üretimi konusunda yeni rekorlara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye için 2023 yılının büyüme hikayesi enerji bağımsızlığı etrafında şekillenecek. Bugün Rönesans Holding’in dünyanın önde gelen şirketleri ile birlikte kuracağı Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin imza töreni için bir araya geldik ve bu proje ile bir hedefimize daha ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rönesans Holding ve Sonatrach’ın gerçekleştirdiği uzun vadeli anlaşma Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab ise “Rönesans ve Sonatrach’ın ortaklığı polipropilen alanında iki ülkenin de konumunu güçlendirecek. Bu işbirliği iki ülke için enerji alanındaki güçlerini artırmak, her iki ülke ekonomisinin de kalkınması ve dostluklarını daha da güçlendirmeleri için bir fırsat” şeklinde konuştu.