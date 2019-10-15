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İslami Finans'ın yükselişi!

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor: "İslami Finans sektörünün büyüklüğü 2,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı." açıklamasıyla dikkatleri islami finansın üzerine çekti. Ekovitrin'de bu ay islami finans konusunu inceledik.

İslami Finans'ın yükselişi!

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor: "İslami Finans sektörünün büyüklüğü 2,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı." açıklamasıyla dikkatleri islami finansın üzerine çekti. Ekovitrin'de bu ay islami finans konusunu inceledik.

15 Ekim 2019 Salı 14:42
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İslami Finans'ın yükselişi!

“TÜRKİYE İSLAMİ FİNANS’TA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI”

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, “Son dönemde Türkiye'de hükümet düzenlemeleri değiştirdi ve 2000'li yılların başlarında İslami bankacılığa yeni bir tanım getirdi. Yine de Türkiye'deki İslami bankacılık diğer ülkelere göre nispeten yeni" dedi.

“TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞINI ALBARAKA TÜRK BAŞLATTI”

Albaraka Türk Genel Müdürü Hasan Altundağ, “Türkiye’de katılım bankacılığını Albaraka Türk olarak biz başlattık. Şu anda da sektörün yaklaşık beşte birini oluşturuyoruz. Türkiye’de 1984 yılında Albaraka Türk’ün kurulmasıyla İslami bankacılık serüveni başladı. 2019 yılına girdiğimizde ise toplamda 6 bankaya sahip bir sektörden söz ediyoruz.” dedi.

“KATILIM BANKACILIĞI BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRİYOR”

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, “2019 yılı Ağustos itibariyle temel finansal göstergelere baktığımızda katılım bankacılığı açısından başarılı bir dönem geçiriyoruz. Katılım bankalarının toplam aktifleri 2018 yıl sonuna göre yüzde 21,9 oranında artış kaydetti” dedi.

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Son Güncelleme: 15.10.2019 15:07
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