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“İş ortaklarımıza 360 derece değer katıyoruz”

Brothers and Partners, sanayiden perakendeciliğe, bankacılıktan enerjiye kadar birçok farklı sektörde çok fazla sayıda firmanın iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yaşamış oldukları sorunlara kalıcı çözümler üretmeye çalışıyor.

“İş ortaklarımıza 360 derece değer katıyoruz”

Brothers and Partners, sanayiden perakendeciliğe, bankacılıktan enerjiye kadar birçok farklı sektörde çok fazla sayıda firmanın iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yaşamış oldukları sorunlara kalıcı çözümler üretmeye çalışıyor.

11 Ekim 2019 Cuma 16:56
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“İş ortaklarımıza 360 derece değer katıyoruz”

Brothers and Partners Genel Koordinatörü Umut Çiray, iş ve sosyal güvenlik hukuku, işveren ve işçi uyuşmazlıkları başta olmak üzere sundukları hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda uzunca bir süre SGK Müfettişi olarak çalıştım. 2016 yılından itibaren kamudaki görevimden istifa ederek ayrıldım. Şu anda Brothers and Partners’ın Genel Koordinatörlük görevini yürütüyorum. Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimime devam ediyorum. İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yayınlanmış birçok bilimsel çalışmam mevcut. Son olarak İşveren Lehine Yargıtay Kararları kitabım yayınlandı.

Brothers and Partners olarak hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Şirketimizin sunmuş olduğu başlıca hizmetler şunlar:

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı,
  • İstihdam Teşvikleri Uygulama Danışmanlığı,
  • Denetim Hizmetleri,
  • İnsan Kaynakları Sistem Kurulumları,
  • Yönetim Danışmanlığı,
  • Bordrolama Hizmetleri,
  • Asgari İşçilik ve Raporlama Hizmeti,
  • Sirküler Hizmeti,
  • Yabancı Uyruklu İşçilerin Çalışma İzinlerinin Alınması,
  • Özel Sağlık Hizmet Sunucusu Mevzuat ve Uygulama Danışmanlığı,
  • Çalışma Mevzuatı ve Uygulamaları Hakkında Teorik ve Uygulamalı Eğitimler,

Brothers and Partners’ı sektördeki diğer firmalardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekirse biz işveren danışmanlığı yapan bir şirketiz. Ancak, yalnızca bir iş ve sosyal güvenlik danışmanlık şirketi değiliz. Tabiri caizse, bu alanda hizmet veren tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesiyiz. Çoklu uzmanlık alanlarımızla iş ortaklarımıza 360 derece değer katıyoruz. En önemlisi de bunu yaparken hizmet verdiğimiz her bir şirketi kendi şirketimiz gibi görüyor ve buna göre çalışıyoruz. Hali hazırdaki bütün müşterilerimiz her bir çalışmamızda bu samimiyeti ve çabayı bizzat deneyimliyorlar.

Sizlerin de bildiği üzere Türkiye’de yerel ve/veya uluslararası düzeyde örgütlenmiş vergi danışmanlığı yapan, bağımsız denetim hizmeti veren birçok başarılı danışmanlık şirketi mevcut. Biz şirket olarak iş ve sosyal güvenlik alanında ilk defa bu kadar organize olmuş, kadrosu güçlü, birçok farklı sektörden çok sayıda firmaya hizmet veren, tamamen kendi alt yapısını kullanan, mevzuat değişimlerine ve kendi alanındaki teknolojik yeniliklere öncülük eden, bu kadar kapsamlı hizmeti tek çatı altında sunan ilk danışmanlık şirketiyiz diyebilirim. Türkiye’nin her yerine bunun yanı sıra yakın zamanda Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok farklı lokasyonda şubeler açmayı da planlıyoruz.

“TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI DANIŞMANLIK ŞİRKETİYİZ”

Müşterilerinize sadece danışmanlık hizmeti mi veriyorsunuz?

Rahatlıkla, iş ve sosyal güvenlik alanında Türkiye’nin uçtan uca hizmet veren en kapsamlı danışmanlık şirketiyiz diyebilirim...

Söyleşinin devamı için tıklayın...

Son Güncelleme: 11.10.2019 17:11
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