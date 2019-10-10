"İdolüm babam Turgut Torunoğulları"

ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

Hollanda merkezli tencere üreticisi Edelstaal Group’un yönetiminde önemli başarılara imza atan Caner Torunoğulları, Marmaris’te işletmeciliğini yürüttüğü Icon Beach Club ile Hollanda’da tencere sektöründe kazandığı tecrübesini turizm sektöründe başarıyla devam ettiriyor. Caner Torunoğulları’nın işletmeciliğini yaptığı Icon Beach Club, Marmaris’in önemli tatil beldelerinden olan İçmeler Koyu’nda yerli ve yabancı turistlere kaliteli turizm hizmeti veriyor.

Icon Beach’in İşletmecisi Caner Torunoğulları, başarı öyküsünü ve girişimcilik stratejilerini Ekovitrin’e anlattı.

“ESAS İŞİMİZ TENCERE”

Caner Bey, iş dünyasına giriş öykünüzü sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz?

İş dünyasına girişim tencere sektörüyle oldu. Aile şirketimiz Edelstaal Group, Avrupa tencere sektöründe oldukça önemli pazar payına sahip. Fabrikası İtalya’da olan Edelstaal Group’un merkezi ise Hollanda’da bulunuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını babam Turgut Torunoğulları yürütüyor. Tencere sektöründe önemli yatırımlara imza atan Edelstaal Group’ta çocukluktan itibaren önemli görevlerde bulundum. Hollanda’da işe çekirdekten başladım ve tencere sektörünü çok iyi öğrendim. Yani iş dünyasına girişim tencere sektöründe oldu ve tencere yatırımlarımız artarak devam ediyor. Daha sonra Türkiye’de turizm sektöründe otel yatırımları yapınca turizm sektöründe çalışmaya karar verdim. Marmaris’te Sentido Orka Lotus Beach Hotel ve Icon Beach Club’da genel müdürlük görevlerine devam ediyorum.

Eşsiz doğası ve masmavi deniziyle turizmde önemli bir yere sahip olan Marmaris’te denize sıfır lokasyonuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı konumunda yer alan Icon Beach Club’ın işletmeciliğini yapıyorsunuz. Böyle bir mekan açma fikri nasıl doğdu?

Torunoğulları ailesi olarak Fethiye, Marmaris ve İstanbul’da otel yatırımlarımız bulunuyor. En son Marmaris’te 5 yıldızlı Sentido Orka Lotus Beach Hotel’i hizmete açtık. Marmaris, doğası ve deniziyle tam bir cennet. Böyle bir yerde hem plaj hem de eğlenceyi birleştiren kaliteli fazla bir mekan olmadığını tespit ettim. Böylece Marmaris’te üst segment bir beach club açarak turizm sektörüne hizmet vermeye karar verdim.

“TESİSİ KENDİM DİZAYN ETTİM”

Icon Beach Club’ta müşterilerinizi ne gibi ayrıcalıklar bekliyor? Tesisi biraz anlatır mısınız?

Üst segmentte kaliteli plaj ve eğlence konseptini birleştiren Icon Beach Club’ı kendim tasarlayarak dizayn ettim. Türkiye’de örnek projelerden birisi olan Icon Beach Club’da özel localar, denizde 2 adet salıncak ve yatak yer alıyor ve konuklarımız gayet memnun. Misafirlerimiz yemeklerini yiyorlar, denize giriyorlar ve diledikleri gibi eğleniyorlar. Hafta sonlarında canlı müzik organizasyonlarımız oldukça ilgi görüyor. Ünlü DJ’ler ve sanatçıları Marmaris’te ağırlıyoruz. Aynı zamanda dansçı kızlar da mekanımıza büyük renk katıyor. Müşteri memnuniyetine her şeyin üzerinde önem veriyoruz. 5 yıldızlı Sentido Orka Lotus Beach Hotel’in hemen yanında ve denize sıfır lokasyonda bulunan Icon Beach Club, Türkiye ve Avrupa’nın önemli beach clubları arasında yer alıyor.

“BAŞARIMIN SIRRI; AİLE, ÇOK ÇALIŞMAK VE REKABETE İNANMAK”

Hollanda’da özellikle tencere sektöründe kendinizi kanıtladıktan sonra Marmaris Icon Beach Club ile önemli bir başarıya imza attınız. Başarınızın sırrı nedir? Uyguladığınız girişimcilik stratejilerini anlatır mısınız?

Başarımın sırrını 3 faktöre bağlıyorum: Aile, çok çalışmak ve rekabete inanmak. Torunoğulları ailesi oldukça kalabalık bir aile. Aile üyeleri birbirine sıkı sıkıya bağlı. Aramızda müthiş bir dayanışma ve aynı zamanda rekabet de var. Aile üyeleri arasında var olan tatlı rekabet bizlerin işlerini geliştirmelerine de olanak sağlıyor. Dolayısıyla sektörle rekabet ederken aynı zamanda birbirimizle de tatlı bir rekabet halindeyiz. Dolayısıyla çok çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Aile üyeleri arasındaki rekabet, bizleri daha çok çalışmaya ve daha doğru yatırımlara sevkediyor.

Hollanda’da tencere sektöründe yetiştim. Yani ciddi Hollanda ekolünden geliyorum. İş dünyasında uyguladığım temel strateji; ciddi hizmet ve müşteri memnuniyeti üzerine kurulu. Önce verdiğim hizmeti kendim beğenmeliyim. Daha sonra da müşteriyi memnun etmek için çalışmalıyım. Bu strateji de beni başarıya ulaştırdı.

“İDOLÜM BABAM TURGUT TORUNOĞULLARI”

Gerek hayatta gerekse iş dünyasında örnek aldığınız kişiler var mı?

Hayatta örnek aldığım kişilerden birisi babam Turgut Torunoğulları. Memleketi Kars’tan yola koyularak Hollanda’ya işçi statüsüyle gidiyor ve çalıştığı şirketi devralarak kendisi patron koltuğuna oturuyor. Tencere sektöründe yakaladığı başarıyı turizm, emlak ve inşaat sektörlerinde devam ettiriyor. Benim idolüm babam Turgut Torunoğulları’dır. Ben de onun oğlu olarak önemli işlere imza atmaya çalışıyorum. Her hareketimde babama örnek bir insan olmaya çalışıyorum.

“GENÇLER ÖNCELİKLE ÇOK ÇALIŞMALI”

Genç ve başarılı bir işadamı olarak genç girişimcilere vermek istediğiniz mesajlar ve önerileriniz var mı?