"Hazır giyim ve tekstilciler" ABD’ye ihracat çıtasını yükseltti

Türk hazır giyim ve tekstil endüstrisi, küresel ölçekteki iki etkinliği 2-3 Ekim tarihlerinde tek çatı altında İstanbul’da buluşturuyor. Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı eş zamanlı olarak EURATEX, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TTSİS) işbirliğinde gerçekleştirilecek.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile TGSD Başkanı Hadi Karasu, ortak basın toplantısında ilk kez İstanbul’da düzenlenecek EURATEX Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı’nın içeriği hakkında bilgi verdiler.

Gültepe konuşmasında dünya ticaretinde eksen kaymalarının yaşandığı bir süreçte Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve tekstil sektör kuruluşu EURATEX’in kongresine ev sahipliği yapmanın önemine dikkat çekti.

MUSTAFA GÜLTEPE: “KISA VADEDE 3 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 135 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumunda bulunan AB’nin Türkiye’nin de en önemli ve vazgeçilmez pazarı olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin yaklaşık 18 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının yüzde 68’ini AB ülkelerine yaptığını bildiren Gültepe, “Biz bu büyük pazardaki payımızı en az iki katına çıkarmak istiyoruz. EURATEX Konferansı için ülkemize gelecek Avrupalı konuklarımız ve İstanbul Moda Konferansı’na katılacak alım grupları ile ticaretimizi daha yukarılara taşıyacak işbirliği fırsatlarını konuşacağız” dedi. AB’den sonra dünyanın en büyük hazır giyim pazarının ABD olduğunu anlatan Mustafa Gültepe, şöyle devam etti: “ABD, 103 milyar dolarlık bir pazar. Oysa bizim bu ülkeye 2018’deki ihracatımız sadece 600 milyon dolar.

Tekstilin 357 milyon dolarlık ihracatı ile birlikte 1 milyar dolar sınırına yaklaşıyoruz. Önümüzde bizleri çok heyecanlandıran önemli bir fırsat var.

Bilindiği üzere Türkiye ve ABD 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi koydu. Türkiye’nin ABD’ye 50 milyar dolarlık ihracatında en avantajlı sektör hazır giyim ve tekstil. Zaten ABD ile ticarette en öncelikli sektör konumundayız. Sektör bileşenlerinin temsilcileri olarak Ankara’da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmemiz oldu. İki ülke siyasi otoritelerinin de desteğini alabilirsek biz ABD’ye tekstil ve hazır giyim ihracatımız kısa vadede 3 milyar dolara çıkarabiliriz.

Orta vadede ise 5 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmamızın önünde de hiçbir engel yok. Özetle söylemem gerekirse ABD’ye 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin asgari yüzde 10’una hazır giyim ve tekstil olarak biz imza atabiliriz.”