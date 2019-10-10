Ekovitrin bu ay "dijital dönüşümü" masaya yatırdı

Tüm dünya ‘dijital dönüşüm’ gerçeğiyle karşı karşıya. Bugüne kadar dosyalamadan belgeleme ve saklama yöntemlerine kadar kullandığımız tüm yöntemleri bir kenara bırakıyoruz. Artık iş dünyasının A’dan Z’ye tüm kurallarını dijitalleşme belirliyor. Dijital dönüşüme daha fazla bütçe ayırıp önem veren kuruluşlar kuşkusuz bir adım öne çıkıyor. Önem vermeyen kuruluşlar ise yerinde sayıyor. Yapay zekanın yavaş yavaş günlük hayatımıza girmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Ekovitrin bu ay dijital dönüşüm dosyasında araştırma, haber ve söyleşilerle dijital dönüşüm çağına ışık tutuyor.

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