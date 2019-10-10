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Ekovitrin bu ay "dijital dönüşümü" masaya yatırdı

Dijital dönüşüm gerçeği, işletmelerin ve ekonominin geleceğini belirleyecek. EKOVİTRİN, hazırladığı özel dosyayla ‘dijital dönüşüm’ gerçeğini ele alıyor.

Ekovitrin bu ay "dijital dönüşümü" masaya yatırdı

Dijital dönüşüm gerçeği, işletmelerin ve ekonominin geleceğini belirleyecek. EKOVİTRİN, hazırladığı özel dosyayla ‘dijital dönüşüm’ gerçeğini ele alıyor.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:55
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Ekovitrin bu ay "dijital dönüşümü" masaya yatırdı

Tüm dünya ‘dijital dönüşüm’ gerçeğiyle karşı karşıya. Bugüne kadar dosyalamadan belgeleme ve saklama yöntemlerine kadar kullandığımız tüm yöntemleri bir kenara bırakıyoruz. Artık iş dünyasının A’dan Z’ye tüm kurallarını dijitalleşme belirliyor. Dijital dönüşüme daha fazla bütçe ayırıp önem veren kuruluşlar kuşkusuz bir adım öne çıkıyor. Önem vermeyen kuruluşlar ise yerinde sayıyor. Yapay zekanın yavaş yavaş günlük hayatımıza girmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Ekovitrin bu ay dijital dönüşüm dosyasında araştırma, haber ve söyleşilerle dijital dönüşüm çağına ışık tutuyor.

Dosya konularını yakından görmek ve okumak için tıklayın...

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