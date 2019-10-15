Dosya: Tarım Bankacılığı

DOSYA: Sinan Saygı
- QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, “Her çiftçinin ürettiği ürün cinsine uygun finansal çözümler sunuyoruz. Yeni ürünümüz CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
- Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Türkiye İş Bankası olarak kuruluşumuzdan bu yana tohumları mucizeye, zoru berekete dönüştüren çiftçilerimizin her türlü ihtiyacında yanında bulunuyoruz. Türkiye’nin Bankası olarak tarımı destekliyoruz” dedi.
- Akbank Perakende Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Akbank olarak tarım sektörünün ihtiyaçlarını, sezonluk nakit akışlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız bankacılık ürünleri ve sigorta hizmetleri ile karşılıyoruz” dedi.
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