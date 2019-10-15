Dosya: Tarım Bankacılığı

Tarım ve gıda ürünlerine olan talep, artan nüfus, küresel ısınma gibi değişen iklim şartları ve devamlı değişkenlik gösteren tarım politikaları sebebiyle sürekli artıyor. Türkiye ekonomisi için tarım sektörü gerçekten çok önemli. Çünkü ülkenin gıda ihtiyacı tarım ile sağlanıyor. Bankalar, tarım sektörüne verdikleri destekler ve kredilerle kuşkusuz önemli bir rol üstleniyorlar. EKOVİTRİN, ‘Tarım Bankacılığı’ konusunda Türkiye İş Bankası, Akbank, QNB Finansbank ve Şekerbank’ın üst düzey yöneticileriyle görüştü. Bankaların tarım sektörüne verdiği destekler, bu ayki bankacılık dosya konumuzu oluşturuyor.