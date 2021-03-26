Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ne görkemli açılış

Mudanya Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için hayata geçirdiği Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açıldı.

Mudanya Belediyesi’nin projelendirip hayata geçirdiği önemli projeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Bademli mahallesinde belediyeye ait arazide hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük kreş ve anaokulu, görkemli bir törenle hizmete alındı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, parti meclisi üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Mudanyalılar katıldı. Toplu açılış töreninde Taş Mektep, Tirilye Sanat Evi, Cumhuriyet Meydanı 1. Etap Projesi, Mürsel Yaşam Parkı’nın kurdelesi de kesildi.

"Herkese eşit hizmet"

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin kimseyi ötekileştirmeden eşit hizmet anlayışıyla çalıştığını belirterek, “Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nin temelini daha önce birlikte atmıştık, şimdi açılışını yapıyoruz. Pırıl pırıl çocukları geleceğe hazırlıyoruz. Bu tesisi kentine kazandıran, başkana yürekten teşekkür ederim. Belediye başkanlarımız kenti güzelleştiriyor, yaşanabilir kılıyorlar. Belediye başkanlarımız bütün engellere, baskılara rağmen çalışıyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyüğü

Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, “Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak dedik. Burası çok önemsediğimiz bir projeydi, 20 ayda bitirdik. 4259,92 metrekare alanı bulunan 3612,80 kapalı alanı olan kreş ve anaokulumuzu, 5 milyon 40 bin liraya hayata geçirdik. Proje çiziminden başlayarak her aşaması Mudanya Belediyesi personelleri tarafından yapıldı. Her kuruşu Mudanya’nın öz kaynağı, Mudanya Belediyesi’nin tüm çalışanlarının alın teri. Mustafa Kemal Atatürk’ü ulusumuza armağan eden Zübeyde Anamız ve eli öpülesi analarımıza vefa, saygı ve minnetimizin ifadesi kreşimizde çocuklarımız çağdaş eğitimle buluşacak. Eğitimde fırsat eşitliği yaşatmak, laik, çağdaş temeller üzerine kurulu eğitimi köklendirmek adına hayata geçirdiğimiz çocuk akademimiz Mudanyamıza ve Bursamıza hayırlı olsun” dedi.