Zoom telefon, bilgisayara, tablete nasıl indirilir? Zoom ile nasıl canlı ders izlenir?

Zoom uygulamasının kullanım alanı uzaktan eğitim ile genişledi. Zoom üzerinden de canlı ders takibi başladı. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama üzerinden öğretmenler ve öğrencileri iletişim kurabiliyor, derslerini yapabiliyor. EBA gibi görüntülü ve sesli iletişim imkanı sağlıyor. Peki, Zoom ile canlı ders nasıl yapılır? İşte Zoom indirme ekranı…

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirilebiliyor. Program ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemesi gerekebiliyor.

PLAY STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ



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ZOOM İLE CANLI DERS NASIL YAPILIR, CANLI DERSE NASIL KATILINIR?

Uygulamayı bilgisayara, telefona ya da tablete indirdikten sonra ana menüde online ders yapma butonu var. İngilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler yeni online ders başlatmak için ‘’New Meettin’’ kısmını öğrenciler ise ‘’Join’’ kısmını tıklayarak dersleri görüntüleyebiliyor.

Öğrencilerin derse başlayabilmesi ‘’Metting İD’’ numarasını öğrencilerle paylaşması gerekiyor.