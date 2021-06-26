Zonguldak’ta sınav heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk oturum TYT başladı. Saat 10.15’te başlayan sınav heyecanı 135 dakika sürecek.

Zonguldak’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk oturum TYT sınavı okulda adaylar, okul önünde veliler için heyecanlı başladı. Sınava girecek binlerce aday sabahın erken saatlerinde okul önlerine gelerek sınav heyecanı yaşadı. Adaylar sınav salonlarına belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek alındı. Sınav için çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Veliler “Çocuklarımızın geleceği için önemli bir sınav, herkesin büyük umutları var. Çocuklarımızın emekleri zayi olmaz. Umarım bütün öğrenciler başarılı olur” şeklinde konuştu.

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.