Zonguldak’ta KPSS maratonu

Zonguldak’ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı. Sınav öncesi adaylar üst aramasından geçirildi.

Zonguldak’ta çeşitli okullarda sınava girecek olan adaylar sınav öncesi didik didik arandı. Sınava 15 dakika kala okulun giriş kapısı kapatıldı. KPSS Genel Kültür-Yetenek Sınavı, Türkiye genelinde saat 10.15’te başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri okul girişinde üst araması yaptı. Adaylar sınav öncesi adeta didik didik arandı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar okulun yolunu tuttu. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi.

Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı. Saat 14.45 itibariyle de Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. 14.30’ten itibaren adaylar sınav yapılacak olan salonlara alınmayacak.