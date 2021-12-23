Zonguldak’ta eğitime kar engeli

Zonguldak’ta etkili olan don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde eğitim öğretime yarın ara verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının gece geç saatlerinden itibaren don ve buzlanma olayı ile ulaşımda meydana getireceği aksamalar nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildiği kaydedildi.

İl merkezi, merkeze bağlı belde ve köylerdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim kapsamındaki okullar da 24 Aralık Cuma günü bir eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde 24 Aralık Cuma günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir " dedi.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay da taşımalı eğitim kapsamındaki okulların tatil olduğunu açıklayarak "Köy yollarımızdaki buzlanma riskinin devam etmesi sebebiyle 24 Aralık 2021 Cuma günü de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kilimli ve Kdz. Ereğli ilçelerindeki tüm okullar ile Gökçebey ve Alaplı ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar bir günlüğüne tatil edildi.