Zonguldak’ta eğitime bir gün ara

Zonguldak Valiliği, kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 11 Mart günü idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik uyarılara göre, kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." denildi.