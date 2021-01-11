Zonguldak’ta bayrak töreni, minikler heyecanı balkonlarda yaşadı

Zonguldak’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda bayrak töreni düzenlendi. İstiklal Marşı okundu. Minikler de okullarına yürüme mesafesindeki evlerinin balkonlarında bayrak sallayarak heyecana ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde olduğu gibi Zonguldak’ta da bayrak töreni düzenlendi. TOKİ Yenimahalle İlkokulu’na gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı. Okul idaresi ve öğretmenlerin katıldığı programa, minikler de velileriyle balkonlardan bayrak sallayarak eşlik etti.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, programa katılan velilerle görüştü. Tosun, "Gerçekten çok büyük bir gayret içerisinde bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Her birinizin yaptığı çalışmalar bizim için değerli. Velilerimizi yalnız bırakmıyorsunuz. Balkonlarda bu organizasyona destek olan bir çok öğrencimiz ve velimiz var. Bu da sizlerin başarısı, yönlendirmesi. Emeğiniz çok. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci döneme sizlerle ve öğrencilerimizle beraber başlamak için çok yoğun bir gayret var. Çalışma var. Sizlerden desteğinizi esirgememenizi talep ediyoruz" dedi.