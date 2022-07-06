Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde TÜBİTAK 4004 desteği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yapılan Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Sobe Çocuklar: Doğanın Saklambaç Oyunu” adlı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Cevat Eker’in, proje uzmanlığını ise Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Diren Kılav’ın yaptığı projede, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde bilginin topluma kazandırılması ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. Proje ekibi, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimdeki görünürlüğünü kanıtlamayı amaçlayan söz konusu projenin, Türkiye’de "Tersine Kaynaştırma" modelinin uygulanacağı ilk proje olma özelliği taşıdığını açıkladı.

Hedef kitlesinin okul öncesi öğrencilerinin oluşturduğu proje, Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunda belirlediği 21. yüzyıl becerileri, teknolojik araçların kullanımı, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi etkinlikler içeriyor.