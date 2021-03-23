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Ziya Selçuk: Olağanüstü koşullara rağmen memnuniyet grafiğimiz yukarı doğru ivmelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uzaktan eğitimle geçirdiğimiz 1 yıl tüm dünyaya çok şey öğretti. Yapılan izleme ve araştırmalarda ortaya çıkan tablo olağanüstü koşullara rağmen memnuniyet grafiğimizin yukarı doğru ivmelendiğini gösterdi. Çocuklarımız için daha çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Eğitim 23.03.2021, 15:22 23.03.2021, 15:25
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Ziya Selçuk: Olağanüstü koşullara rağmen memnuniyet grafiğimiz yukarı doğru ivmelendi

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