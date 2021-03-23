Ziya Selçuk: Olağanüstü koşullara rağmen memnuniyet grafiğimiz yukarı doğru ivmelendi

Uzaktan eğitimle geçirdiğimiz 1 yıl tüm dünyaya çok şey öğretti. Yapılan izleme ve araştırmalarda ortaya çıkan tablo olağanüstü koşullara rağmen memnuniyet grafiğimizin yukarı doğru ivmelendiğini gösterdi. Çocuklarımız için daha çok çalışacağız.



Eğitimde Bu Hafta

15-21 Mart pic.twitter.com/BURnfY84c1