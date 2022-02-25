“Zamanı yönetemeyen öğrencide sınav kaygısı oluşabilir”

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, sınav kaygısında zaman yönetiminin önemine dikkat çekti. Çiftçi, etkili zaman yönetimiyle birlikte sınav kaygısının ortadan kalkarak başarılı olabileceğini bildirdi.

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, öğrencilerin birçoğunda yaşanan sınav kaygısından ve zaman yönetiminin öneminden bahsetti.

Mürüvvet Toksoy Çiftçi, insanın sahip olduğu kaynaklar arasından en yanlış kullandığı kaynağın zaman olduğunu belirterek, “Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler yeterince zamanlarının olmadığını söylerler. Herkes için gün eşit olmasına rağmen kimi öğrenci kullanımına ve zamanı değerlendirmesine göre amaç ve hedeflerini gerçekleştirir ya da gerçekleştiremez. Burada zamanı yönetebilme ve zamanı yönetememe becerisi ortaya çıkar. Zamanı yönetemeyen öğrencide özgüven, odaklanma ve konsantrasyon eksikliği görülür dolayısıyla bu durum bazı öğrencilerde sınav kaygısının oluşmasına sebep olur” dedi.

Zaman yönetiminin önemi büyük

Zamanı verimli kullanamamanın üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencinin kaygı ve motivasyon kaybı yaşamasına neden olduğunu vurgulayan Mürüvvet Toksoy Çiftçi, “Zamanı verimli kullanmayı öğrendiğimizde daha verimli çalışabilir ve kendimize vakit ayırabiliriz. Yaptığınız iş ne olursa olsun, etkili zaman yönetimi ile daima potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya koyar ve başarılı olursunuz. Sınav kaygısı olarak nitelendirdiğimiz kavram, öğrenilen bilginin sınav esnasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Bireyin sınava yüklediği anlam, sınav sonrası duruma ilişkin düşünceler sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir” diye konuştu.

Sınav kaygısının belirtileri ve azaltma yöntemleri

Çiftçi, sınav kaygısının psikolojik ve fiziksel belirtileri olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, kendini yetersiz ve değersiz görme, endişe, sıkıntı, başarısızlıktan korkmak, çalışma isteğinin olmaması, mide bulantısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları sık görülen belirtilerdir. Sınav anında kaygı yaşayan öğrenci öğrenilenleri aktaramama, okuduğunu anlamama, dikkatte azalma, sınavın içeriğine değil kendisine odaklanma, zihinsel becerilerde zayıflama ve fiziksel rahatsızlıklar gibi başlıca etkiler görebilir. Sınav kaygısı öğrenciyi farkında olmadan kendi davranışını denetleyemez hale getirir ve öğrencide yanıltıcı bir dünya meydana getirir. Planlı ve programlı ders çalışma, sınavdan bir iki gün önce ders çalışmayı bırakmak, uyku, dinlenme ve beslenmeye özen göstermek, olumsuz ve yıkıcı düşünceler yerine olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturmaya çalışmak, doğru nefes alma ve gevşeme egzersizleri sınav kaygısını azaltmak için uygulanacak yollar arasındadır.”

Çiftçi son olarak ise ünlü motivasyon yazarı David Joseph Schwartz’ın sözünü hatırlatarak, “Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız aklınız bunun neden imkansız olduğunu ispat etmek üzerine çalışmaya başlar. Bir şeyi yapabileceğinize gerçekten inandığınızda aklınız yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım için çalışmaya başlar” diye konuştu.