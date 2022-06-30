Zamana yolculuk ile FİSKOBİRLİK’in kuruluş çalışmaları canlandırıldı

Giresun’un Dereli ilçesindeki bin 800 rakımlı Kulakkaya Yaylasında organize edilen ve 9 ülkeden katılım sağlanan konferansta 1938 yılına uygun kıyafetler giyilerek FİSKOBİRLİK’in kuruluş aşaması canlandırıldı.

Bridging Ages International Onursal Başkanı Ebbe Westergren, yapılan konfrenasla ilgili olarak gazetecilere, adına zamanda yolculuk dedikleri eğitim metodunu anlattı. Bu eğitim metodunun 35 yıl önce İsveç’te geliştirildiğini aktaran Westergren, metodun uygulandığı 22 ülkenin birinin de Türkiye olduğunu hatırlattı.

Westergren, bu metodun amacının geçmişteki bir konunun alınıp günümüzdeki yansımalarına bakmak olduğunu dile getirerek, "Mahalli kültürel mirasın alınması ve mevcut günümüze ait sorunların bu yönden irdelenmesi, incelenmesidir. Geçmişteki bir hikayenin, durumun, şartların detaylarına inerek günümüze geçiş esnasında bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ve geçmiş ile günümüzü bu şekilde köprülendirmeye çalışıyoruz. Bizler bugün burada buna benzer faaliyet gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bridging Ages International Başkanı Gulshere Khan ise farklı ülkelerde uyguladıkları bu eğitim metodu ile toplumun kendi ihtiyaçlarını gözeten ve karşılayan bir metot olduğunu aktardı.

Bridging Ages International Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Başkanı Hakan Adanır ise amaçlarının kültürel mirası çocuklara daha iyi öğretebilmek ve eğitimde kullanabilmek olduğunu kaydetti. Adanır, “Tüm dünyada artık sınıflarda dünyanın her yerinden çocuklar olduğunu ve bu çocukları bir arada tutacak unsur kültürel mirastır. Çok teknik eğitimlerin yanında kültürel miras biraz geride kalmış durumda. Bu eğitim metodu kültürel mirası çocuklarla buluşturarak hem kültürü öğretiyor hem ders işlemesini sağlıyor. Bugün burada deneme yaptık, konferansa katılan akademisyenler de hangi etkinliklerde hangi dersin kazanımlarına yönelik çalışmalar yürüttüler" dedi.