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Yüzyüze eğitimde zorluk çeken öğrenciler için eğitim koçları devreye girdi

Mardin’de yüzyüze eğitimde zorluk çeken öğrenciler için eğitim koçları devreye girdi.

Eğitim 18.11.2021, 11:30
Yüzyüze eğitimde zorluk çeken öğrenciler için eğitim koçları devreye girdi

Mardin’de yüzyüze eğitimde zorluk çeken öğrenciler için eğitim koçları devreye girdi.

Bu yıl yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte uzun bir süredir yüz yüze eğitim görmeyen öğrencilerin dikkat ve motivasyon eksikliği, kaygıyı gibi birçok sorunu ortadan kaldırmak için eğitim koçları devreye girdi. Yüz yüze eğitim dönemine başlaması ile birlikte bu dönemde bilimsel araştırmaların da bize sunduğu sonuçlardan en önemlilerinden bir tanesi çocukların dikkat ve motivasyon eksiklikleri yaşadıklarını bildiren Fen Bilgisi Öğretmeni ve Eğitim Koçu Gurbet Cura, "Öğretmenlerin en büyük şikayetleri bu şekilde. Çocuklar odaklanma problemleri yaşıyorlar ya da motivasyonlarını önceki dönemde ki gibi toparlayamıyorlar. Haliyle bu durumunda kaynağı çocukların var olan enerjilerini sokakta arkadaşları ile ya da okul ortamında atmaları gerekirken evde kapalı bir şekilde olmaları sebebiyle teknolojik aletler üzerinden atmaya çalışmalarıdır" dedi.

"Ebeveynler eğitim koçuna başvurmalıdır"

Haliyle teknolojik aletler üzerinde bu kadar enerji atma çabasını sonucunda da aletlere bir bağımlılığın geliştiğini kaydeden Cura, "Bunun sonucu olarak da karşımıza zaten çocuklarda ders çalışmalardan uzaklaşma, motivasyonlarda düşüş, derslerden uzaklaşıp daha farklı şeylere yönelim oluyor. Ebeveynlerin çocuklarına dikkat eksikliği ve motivasyonlarının eksik olmasın temel sebeplerinin saptadıktan sonra bir eğitim koçuna başvurmaları önem arz etmektedir. Bizler burada çocukların özellikleri doğrultusunda ihtiyaçlarını belirliyoruz. Onları tanıyarak ve bunun karşısında hangi yollarla motivasyonlarını arttırabiliriz ya da eksikliklerine ne şekilde giderebiliriz bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"Öğrencilere ders çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz"

Bizler sadece motivasyon veya dikkat çalışmaları yapmakla kalmıyoruz şeklinde vurgu yapan Cura, "Aynı zamanda çocukların ders çalışma alışkanlığı kazanmaları, kitap okuma alışkanlığı elde etmeleri, stres kaygı çalışmaları ile beraber bunları minimalize etmek ve baş etme yöntemlerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Düzenli takipçilerle beraber süreç içerisindeki gelişimlerini takip etme fırsatı sağlıyoruz. Bununla beraber de en önemli olan şey çocuğun kendi isteğiyle masa başına oturması ve ders çalışmayı gerçekleştirebilmesi sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Artık sıkılmadan ders çalışabiliyorum"

Odaklanmada sorunlar yaşadığını söyleyen 7’inci sınıf öğrencisi Hayat Duyan, "Masanın başına oturamıyordum. Annem dedikten sonra oturuyordum ama buraya geldikten sonra kendi isteğimle artık oturabiliyorum. Gurbet hoca benim eğitim koçumdu ve bana dikkat çalışmaları ve beni kaygılanmadan uzaklaştıracak ve birçok çalışma yaptı. Ders programları falan yaptı. Ben o sayede saatim gelince 40 dakika masa başında oturabiliyorum. Artık sıkılmadan ders çalışabiliyorum" ifadelerini kullandı.

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