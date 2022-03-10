Yüzlerce öğrenci kar tatili haberini halay çekerek kutladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kar tatilini duyan yüzlerce öğrenci, bir anda bahçeye inerek müzik eşliğinde halay çekerken, kimi öğrenciler ise kartopu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar fırtınası İstanbul sınırında bulunan Tekirdağ’ın ilçelerini de vurdu. Kar yağışının etkili olmasıyla eğitime ara verilen Çerkezköy ilçesinde okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş’e o sırada ilçe kaymakamından bir telefon geldi. Telefondaki kar tatili haberini duyan öğrenciler, sevinç çığlıklarına boğuldu. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

O sırada sevinç yaşayan öğrenciler, bir anda okul bahçesine akın etti. Beyaz karlarla kaplanan okul bahçesine inen kimi öğrenciler müzik eşliğinde halay çekerken, kimi öğrenciler ise kartopu oynadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş de zaman zaman öğrencilerle kartopu oynadı.