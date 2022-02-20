Yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki projeler "Yüz Yüze Eğitime Dönüşte 180 Gün" adıyla kitaplaştırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50’nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin hazırladıkları 120 sayfalık kitabı bakanlığın sitesinden paylaştıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50’nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin hazırladıkları 120 sayfalık kitabı "meb.gov.tr" internet adresinden paylaştıklarını açıkladı. Bakan Özer, görevi devraldığı 6 Ağustos’ta yaptığı "önceliğinin okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmek" olduğuna yönelik açıklamasını hatırlatarak, o günden sonra yüz yüze eğitime geçiş için 180 günlük çalışma yürüttüklerini ifade etti. Eğitim sisteminin kalitesini sürekli kılmak ve geleceğe yönelik eğitim politikalarını

şekillendirebilmek için eğitimde izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50’nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin derlediğimiz 120 sayfalık kitabı, kamuoyuyla ’meb.gov.tr’ internet adresinden bugünden itibaren paylaşıyoruz. Kitapta okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasından mesleki eğitimin güçlendirilmesine, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin iyileştirilmesinden öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılmasına 180 günde gerçekleştirdiğimiz proje ve politikalar yer alıyor. Kitapta yüz yüze eğitime dönüş süreci, eğitimde fırsat eşitliğinin

artırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi,

özel eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin iyileştirilmesi, yaygın eğitim ve hayat boyu eğitim faaliyetlerinin zenginleştirilmesi, çevre ve iklim dostu okullar, eğitimde küresel iş birlikleri, 20. Milli Eğitim Şûrası olmak üzere 10 ana başlıkta hayata geçirdiğimiz 50’nin üzerinde çalışma yer alıyor."

"Şurada verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk"

Özer, özellikle 20. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlar doğrultusunda adımlar atıldığını belirterek, "Raporun sonunda şura kararlarına ne ölçüde uygulamada yer verildiği izlenebilir. Böylece şurada verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olduk. Bu, ilk kez yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu tip raporları belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydeden Bakan Özer, "Bunu hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın çok önemli bir parçası olarak değerlendiriyorum" dedi.

Türkiye genelinde haftada 5 gün ve tam zamanlı yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlatıldığını ve birinci dönemin başarılı şekilde tamamlandığını dile getiren Özer, yüz yüze eğitimi sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi. Bu süreçte okulların, öğrencilerin psikolojik, sosyal, duygusal, kişisel gelişimlerinin sağlandığı en önemli yerler olduğunun bir kez daha anlaşıldığına işaret eden Özer, "Gelinen aşamada öğrencilerimizi daha fazla öğrenme kayıplarına uğratmadığımız için memnunuz. Çift doz aşılı veya antikorlu öğretmen oranımız yüzde 95’e yükseldi. Bakanlığımızın okullarda hijyeni sağlamak için ayırdığı bütçe 722 milyon liraya ulaştı. Millî Eğitim Bakanlığınca kurduğumuz elektronik takip sistemiyle tek tıkla salgın sürecini dijital ortamda izleyebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Özer, bu süreçte eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için çalıştıklarını, bu kapsamda 59 anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfının eğitime başladığını, 5 yaş grubunda okullaşma oranının 180 günde yüzde 78’den yüzde 90’a ulaştığını anlattı. Mesleki eğitimde yapılan mevzuat düzenlemelerinin meyvelerini vermeye başlamasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Özer, "Hükûmetimizce başlatılan eğitim seferberliği, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile de taçlanmış oldu" dedi.