banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil

Yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki projeler "Yüz Yüze Eğitime Dönüşte 180 Gün" adıyla kitaplaştırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50’nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin hazırladıkları 120 sayfalık kitabı bakanlığın sitesinden paylaştıklarını duyurdu.

Eğitim 20.02.2022, 12:33
Yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki projeler "Yüz Yüze Eğitime Dönüşte 180 Gün" adıyla kitaplaştırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50’nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin hazırladıkları 120 sayfalık kitabı bakanlığın sitesinden paylaştıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50’nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin hazırladıkları 120 sayfalık kitabı "meb.gov.tr" internet adresinden paylaştıklarını açıkladı. Bakan Özer, görevi devraldığı 6 Ağustos’ta yaptığı "önceliğinin okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmek" olduğuna yönelik açıklamasını hatırlatarak, o günden sonra yüz yüze eğitime geçiş için 180 günlük çalışma yürüttüklerini ifade etti. Eğitim sisteminin kalitesini sürekli kılmak ve geleceğe yönelik eğitim politikalarını

şekillendirebilmek için eğitimde izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50’nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin derlediğimiz 120 sayfalık kitabı, kamuoyuyla ’meb.gov.tr’ internet adresinden bugünden itibaren paylaşıyoruz. Kitapta okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasından mesleki eğitimin güçlendirilmesine, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin iyileştirilmesinden öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılmasına 180 günde gerçekleştirdiğimiz proje ve politikalar yer alıyor. Kitapta yüz yüze eğitime dönüş süreci, eğitimde fırsat eşitliğinin

artırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi,

özel eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin iyileştirilmesi, yaygın eğitim ve hayat boyu eğitim faaliyetlerinin zenginleştirilmesi, çevre ve iklim dostu okullar, eğitimde küresel iş birlikleri, 20. Milli Eğitim Şûrası olmak üzere 10 ana başlıkta hayata geçirdiğimiz 50’nin üzerinde çalışma yer alıyor."

"Şurada verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk"

Özer, özellikle 20. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlar doğrultusunda adımlar atıldığını belirterek, "Raporun sonunda şura kararlarına ne ölçüde uygulamada yer verildiği izlenebilir. Böylece şurada verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olduk. Bu, ilk kez yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu tip raporları belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydeden Bakan Özer, "Bunu hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın çok önemli bir parçası olarak değerlendiriyorum" dedi.

Türkiye genelinde haftada 5 gün ve tam zamanlı yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlatıldığını ve birinci dönemin başarılı şekilde tamamlandığını dile getiren Özer, yüz yüze eğitimi sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi. Bu süreçte okulların, öğrencilerin psikolojik, sosyal, duygusal, kişisel gelişimlerinin sağlandığı en önemli yerler olduğunun bir kez daha anlaşıldığına işaret eden Özer, "Gelinen aşamada öğrencilerimizi daha fazla öğrenme kayıplarına uğratmadığımız için memnunuz. Çift doz aşılı veya antikorlu öğretmen oranımız yüzde 95’e yükseldi. Bakanlığımızın okullarda hijyeni sağlamak için ayırdığı bütçe 722 milyon liraya ulaştı. Millî Eğitim Bakanlığınca kurduğumuz elektronik takip sistemiyle tek tıkla salgın sürecini dijital ortamda izleyebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Özer, bu süreçte eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için çalıştıklarını, bu kapsamda 59 anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfının eğitime başladığını, 5 yaş grubunda okullaşma oranının 180 günde yüzde 78’den yüzde 90’a ulaştığını anlattı. Mesleki eğitimde yapılan mevzuat düzenlemelerinin meyvelerini vermeye başlamasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Özer, "Hükûmetimizce başlatılan eğitim seferberliği, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile de taçlanmış oldu" dedi.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Beşiktaş 26 41
6. Alanyaspor 25 40
7. Fenerbahçe 25 40
8. Hatayspor 25 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 24 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 23 37
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Atletico Madrid 25 42
5. Villarreal 25 39
6. Barcelona 23 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 23 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14