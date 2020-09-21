Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı
KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE ERTELENEN YÜZ YÜZE EĞİTİM, İLKOKUL 1. SINIFLAR VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İLK DERS ZİLİNİN ÇALMASIYLA KADEMELİ OLARAK BAŞLADI. BAKANLIĞIN TALİMATIYLA OKULLA ÖĞRENCİLERİN DIŞINDA KİMSE ALINMADI. VELİLER İSE ÖĞRENCİLERİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDAN İZLEYEREK BEKLEDİLER.
Korona virüs salgını sürecinde ertelenen yüz yüze eğitim, ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri için ilk ders zilinin çalmasıyla kademeli olarak başladı. Bakanlığın talimatıyla okulla öğrencilerin dışında kimse alınmadı. Veliler ise öğrencileri demir parmaklıklar ardından izleyerek beklediler.
Resmî ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları için tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’nın İnegöl ilçesinde de ders zili çaldı. Aileleriyle birlikte okullara gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek sınıflara alındı. Bakanlığın talimatıyla öğrenciler, öğretmenler ve okulda görevli olanların dışında kimse okula alınmadı. İnegöl’de veliler öğrencilerini okulların kapısına kadar getirip gittiler. Yeni okulla başlayan minikler okullarda ilk günlerini eğlenerek geçirdiler. İlk teneffüs’de öğretmenler nezaretinde okul bahçesine çıkan minikler öğrenciler yeni arkadaşlarıyla hoş vakitler geçirdiler. Veliler ise çocuklarını dışarıda bekleyerek onlarının ilk ders yılında demir parmaklıklardan izleyerek destek oldular.
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