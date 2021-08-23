Yüz yüze eğitim için Bakanlıktan yeni rehber açıklandı

6 Eylül'de başlaması gereken yüz yüze eğitim uygulamasında tedbirlerin varyantlara göre güncellenmesi bekleniyor.

Öğrencilerin sınıflarda ders esnasında maskelerini takmalarının yanında okullarda öğrenciler için maske ve dezenfektan bulundurulmaya devam edilecek.

Öğrencilerin olabildiğinde kendi arkadaşlarıyla bir arada olması sağlamak adına teneffüsler de düzenlenecek.

Sınıf içlerinde sıraların seyrek tutulması sağlanacak yine camlar olabildiğince açık tutulmaya çalışılacak ve okullarda giriş çıkışlarda kalabalığa izin verilmeyecek.

Veliler çocuklarını okullara getiriyordu artık buna izin verilmemesi bekleniyor.

Örneğin; A sınıfı ile B sınıfının aynı anda teneffüse çıkmaması sağlanacak. bunun sebebi öğrenciler birbirleriyle temas etmesin, aynı sınıftan öğrenciler birbirleriyle vakit geçirsinler diye.

Bilim Kurulu üyelerinden üniversiteliler için de uyarılar var.

Her üniversitenin takvimi farklı ama onlar için de bazı tedbirlerin gündeme gelmesi söz konusu.

Örneğin üniversite yurtlarına ilişkin bu tedbirler. Yine yurtların içerisinde yatakların birbirinden uzak olması mümkünse öğrencilerin ayrı ayrı odalarda kalması sağlanacak.

Tabi aynı evi paylaşan öğrenciler için de bu uyarı söz konusu. Her birinin farklı bir odayı paylaşmasını öneriyor Bilim Kurulu üyeleri.

Tabi elbette özellikle de üniversiteler için beklediğimiz bir karar var ki o da aşı uygulaması. Aşı yaptırmayan öğrencilerin yine PCR testi vererek okula girmeleri giriş yapmaları bekleniyor. Bunun dışında aşı olanlar için herhangi bir problem olmayacak.