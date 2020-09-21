Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda başladı
TÜRKİYE GENELİNDE ANA SINIFI VE 1'İNCİ SINIFLAR İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE “SEYRELTİLMİŞ EĞİTİMLE” YÜZ YÜZE BAŞLADI. MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, SABAH SAATLERİNDE FARKLI İLLERDEKİ OKULLARA VE BAZI KÖY OKULLARINA TELEFONLA BAĞLANDI, ANKARA’DAKİ BAZI OKULLARA DA ZİYARETTE BULUNDU.
Türkiye genelinde ana sınıfı ve 1’inci sınıflar için yeni eğitim-öğretim yılı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde “seyreltilmiş eğitimle” yüz yüze başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlandı, Ankara’daki bazı okullara da ziyarette bulundu.
Korona virüs salgınından dolayı geçtiğimiz dönem uzaktan sürdürülen eğitim-öğretim, 2020-2021 yılı için 1’inci sınıflar ve ana sınıfları hariç bütün kademeleri içine alarak 31 Ağustos tarihinde “uzaktan eğitim” ile başlamıştı. Bugün itibariyle de okullardaki yüz yüze eğitim “seyreltilmiş uygulamalar” ile ana sınıfı ve 1’inci sınıflar için başladı. Okullarda korona virüs önlemlerine dikkat edildi. Sosyal mesafeye uyulduğu görülürken, öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlandı, Ankara’daki bazı okullara da ziyarette bulundu. Veliler ve öğretmenlerle sohbet eden Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunla uyum etkinliklerine de eşlik etti.
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